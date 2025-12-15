Sestu, revocato l’affidamento ai servizi sociali: 29enne finisce in carcere

È stato rintracciato e arrestato alle prime ore del mattino dai Carabinieri della Stazione di Sestu un uomo di 29 anni, residente a Cagliari e già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un decreto di sospensione dell’affidamento ai servizi sociali con contestuale ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento restrittivo è maturato nell’ambito di un quadro giudiziario segnato da diversi precedenti per furto aggravato, rapina, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno individuato il 29enne all’interno della struttura dove era domiciliato e lo hanno accompagnato in caserma senza che si verificassero problemi o resistenze.

Dopo il completamento delle procedure di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

