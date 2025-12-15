Continuità territoriale aerea, Ita torna su Cagliari e sfida Aeroitalia

È il ritorno di Ita Airways su Cagliari la novità più significativa emersa dall’apertura delle buste del bando per la continuità territoriale aerea. La compagnia di bandiera, in alleanza con Volotea, ha presentato un’offerta per il collegamento Cagliari-Roma Fiumicino, entrando in competizione diretta con Aeroitalia, attuale gestore del servizio sul capoluogo sardo e protagonista su quasi tutte le tratte messe a gara.

Aeroitalia, che ha partecipato a 5 collegamenti su 6, punta alla riconferma anche sulla rotta Cagliari-Milano Linate, dove risulta l’unica compagnia ad aver presentato un’offerta. Scenario più articolato a Olbia, dove si rinnova il confronto tra Aeroitalia e Volotea: entrambe hanno depositato proposte sia per Linate sia per Fiumicino, mantenendo aperta la competizione su entrambe le tratte galluresi. Situazione diversa ad Alghero, dove la gara per il collegamento con Milano Linate è andata deserta. Aeroitalia ha invece presentato l’unica offerta per la tratta Alghero-Roma Fiumicino.

La commissione di gara è ora impegnata nella verifica della documentazione presentata. Come riporta l’Ansa, su alcune rotte si è registrata una criticità tecnica legata al documento di pagamento del contributo Anac, problema che sarà affrontato attraverso il soccorso istruttorio previsto dalla procedura.

