La Maddalena, blitz nelle scuole superiori: scovata droga e un’arma giocattolo

Blitz della Polizia di Stato nelle scuole superiori di La Maddalena per una vasta operazione dedicata alla sicurezza e alla promozione del vivere civile tra i banchi. L’intervento, coordinato dagli agenti del Commissariato di Porto Cervo con il fondamentale supporto delle unità cinofile di Abbasanta, ha visto una stretta collaborazione con i dirigenti scolastici per monitorare gli spazi interni agli istituti.

L’attività si è inserita in un percorso di sensibilizzazione più profondo, volto non solo alla repressione degli illeciti ma soprattutto a consolidare il rapporto di fiducia tra le nuove generazioni e le istituzioni, ribadendo come le forze dell’ordine rappresentino un punto di riferimento costante per la tutela dei cittadini.

L’ispezione dei cani poliziotto ha permesso di individuare un discreto quantitativo di sostanze stupefacenti, portando al sequestro di circa 31 grammi di hashish già frazionati in porzioni pronte per la cessione e di altri 3 grammi di marijuana. Oltre alla droga, gli agenti hanno rinvenuto una pistola giocattolo a cui era stato rimosso il tappo rosso di sicurezza, un oggetto che per la sua somiglianza con un’arma reale avrebbe potuto generare pericolosi malintesi o situazioni di panico.

L’intero materiale è stato rimosso dagli istituti, segnando un punto importante nella lotta alla diffusione di droghe tra i minorenni e garantendo un ambiente di studio più protetto e consapevole.

