Disperazione a Marrubiu, a fuoco il più grande Pinneto della Sardegna

Un pezzo di storia dell’architettura rurale sarda è stato colpito da un grave incendio nella serata di ieri. Intorno alle 18:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Oristano sono dovuti intervenire d’urgenza in località Masongiu, nelle campagne di Marrubiu, per domare il rogo che ha avvolto un Pinneto. La struttura era nota per essere la più imponente del suo genere in tutta la Sardegna.

Per fronteggiare l’emergenza, dalla centrale operativa oristanese è partita immediatamente la squadra 1A, supportata per l’occasione da due autobotti e un’autoscala. I vigili hanno lavorato intensamente per circa due ore prima di riuscire a estinguere completamente le fiamme e mettere in sicurezza ciò che restava della costruzione. Fortunatamente, al momento dell’incendio non erano presenti persone all’interno, evitando così feriti o intossicati.

Sulle origini del rogo vige ancora il massimo riserbo: le cause scatenanti restano al momento ignote e sono oggetto di indagine. Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari e coordinare le attività di loro competenza. Resta il forte rammarico per il danno subito da una costruzione che rappresentava un simbolo della tradizione pastorale sarda.

