Meteo Sardegna per Capodanno: nuvolosità e forti raffiche di maestrale

Sono previsti banchi di nebbia e foschie intense, specialmente lungo i litorali, con raffiche di maestrale che potrebbero toccare i 50km/h

Il bel tempo concede una tregua alla Sardegna in vista delle celebrazioni di fine anno.

I festeggiamenti di Capodanno saranno caratterizzati da una copertura nuvolosa diffusa e dal ritorno del maestrale.

Gli effetti della recente perturbazione si faranno sentire soprattutto nel centro-sud occidentale, con piogge residue e venti che, già da martedì 30, potrebbero toccare i 50 km/h. Massima attenzione alla guida tra il 31 dicembre e il 1° gennaio: sono previsti banchi di nebbia e foschie intense, specialmente lungo i litorali, che ridurranno sensibilmente la visibilità.

