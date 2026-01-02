Cagliari, violenza in famiglia: scattano Codice Rosso e arresto

I Carabinieri della Stazione di Stampace hanno eseguito nella serata di ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 34 anni, residente a Cagliari, emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo.

Il provvedimento trae origine da una querela presentata all’inizio di dicembre da un familiare convivente, che aveva denunciato una serie di comportamenti vessatori protratti nel tempo. Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe stata sottoposta a offese, minacce e anche aggressioni fisiche, una situazione tale da costringerla ad abbandonare l’abitazione e a trovare rifugio presso conoscenti.

La denuncia ha fatto scattare immediatamente la procedura prevista dal cosiddetto Codice Rosso, con l’avvio delle indagini da parte dei Carabinieri. Gli accertamenti svolti hanno permesso di delineare un quadro indiziario ritenuto consistente dall’Autorità giudiziaria, che ha quindi disposto la misura cautelare più restrittiva.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito nella Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

