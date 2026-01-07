Cagliari, la nuova Prefetta Paola Dessì in visita a Palazzo Baccaredda

Inizio d’anno all’insegna del dialogo istituzionale nel capoluogo sardo. Questa mattina, mercoledì 7 gennaio, il sindaco Massimo Zedda ha accolto a Palazzo Bacaredda la nuova Prefetta di Cagliari, Paola Dessì.

L’incontro, avvenuto in un clima di profonda cooperazione, ha sancito l’avvio di un percorso comune finalizzato alla sicurezza urbana e alla qualità dei servizi pubblici. Dessì, reduce dall’esperienza alla guida della Prefettura di Taranto e succeduta a Giuseppe Castaldo, torna nella sua città natale con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra lo Stato e l’amministrazione locale.

Al tavolo tecnico hanno partecipato anche i vertici del Comune, tra cui la vicesindaca Mancini e il comandante della Polizia Locale Marullo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it