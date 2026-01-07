Asl 6 Medio Campidano, insediato il nuovo Direttore Generale Antonio Lorenzo Spano

Il nuovo Dg è esperto in governance e ottimizzazione dei processi organizzativi, competenze maturate anche grazie a percorsi di alta formazione

Ha preso ufficialmente servizio questa mattina Antonio Lorenzo Spano, nominato Direttore Generale della Asl 6 del Medio Campidano.

Il conferimento dell’incarico, deciso dalla Giunta regionale lo scorso 31 dicembre, avrà una durata triennale. Spano, il cui nome figura nell’elenco nazionale dei professionisti idonei alla direzione strategica (ai sensi del D.Lgs. 171/2016), vanta un curriculum di alto profilo nel management sanitario.

Già Direttore Generale dell’Aou di Sassari e figura di spicco all’interno della Fiaso, il nuovo Dg è esperto in governance e ottimizzazione dei processi organizzativi, competenze maturate anche grazie a percorsi di alta formazione presso la Bocconi e il Politecnico di Milano.

