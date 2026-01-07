Addio ad Antonio Corbeddu, protagonista dello sviluppo turistico sardo

Il mondo dell’imprenditoria sarda piange la scomparsa di Antonio Corbeddu, spentosi ieri all’età di 94 anni.

Figura centrale nello sviluppo della Costa Smeralda fin dai tempi dell’Aga Khan, Corbeddu ha iniziato la sua lunga carriera nell’edilizia, firmando la nascita di prestigiose ville e hotel che hanno segnato l’alba del turismo d’élite nell’Isola. Storico pilastro del gruppo Iti Hotels, è stato tra i principali artefici del posizionamento della Sardegna nel mercato vacanziero globale.

Uomo dalla rara visione strategica, ha saputo coniugare la crescita economica con la salvaguardia dell’identità locale, operando sempre con quella riservatezza e quel metodo che contraddistinguevano la sua generazione di capitani d’azienda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it