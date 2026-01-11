Sardegna vestita di bianco, neve e paesaggi incantati richiamano i visitatori

L’inverno regala scenari suggestivi e richiama famiglie e visitatori nelle località montane della Sardegna

Non solo mare e spiagge dorate. La Sardegna mostra il suo volto più affascinante anche d’inverno. In questi giorni di gelo, a brillare è soprattutto il cuore dell’Isola, dove la neve ha imbiancato tetti, strade e campagne, trasformando i paesaggi in autentiche cartoline. Il centro Sardegna si è così riscoperto meta privilegiata per chi ha voluto vivere l’atmosfera invernale senza allontanarsi troppo da casa.

Numerosi sardi hanno scelto di raggiungere Fonni e altre località montane per trascorrere la giornata tra neve e panorami mozzafiato. Sul massiccio del Gennargentu sono arrivate famiglie e comitive provenienti da tutta l’Isola, ben attrezzate per affrontare la trasferta sia in fatto di guardaroba che sui propri veicoli. I disagi sono stati contenuti grazie ai controlli della Polizia stradale e al costante lavoro dei mezzi Anas impegnati a garantire la viabilità.

Per chi non ha potuto assistere dal vivo allo spettacolo dell’inverno sardo, le immagini diffuse sui social hanno fatto il giro della rete. Tante le foto e i video sui social, ma anche le immagini dalle webcam diffuse da Baku Meteo e Sardegna Clima Aps che hanno restituito scorci suggestivi dalle diverse zone interne, offrendo un racconto visivo delle nevicate. Particolarmente evocativi i panorami di Osidda, nel Nuorese, e di Nule, nel Sassarese, che pur trovandosi a “soli” 650 metri di altitudine hanno regalato scenari da stropicciarsi gli occhi.

Salendo di quota, la neve ha avvolto anche Sadali, Seulo, Desulo, Seui, Aritzo, Tonara e Fonni, confermando come la Sardegna sappia sorprendere anche lontano dalle coste, con una bellezza discreta e intensa che in abito bianco assume un fascino unico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it