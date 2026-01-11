Neve e gelo sulle strade della Sardegna, mezzi Anas in azione | Video

Mezzi spargisale e spazzaneve operativi nelle aree interne e montane dell’Isola: tutte le strade risultano al momento percorribili

Prosegue l’impegno di Anas per assicurare la transitabilità delle strade statali della Sardegna interessate dal gelo e dalla neve. Personale e mezzi sono al lavoro in diverse zone dell’Isola, in particolare nelle province di Nuoro, Ogliastra e Oristano e nell’area del Gerrei, dove sono impegnati circa 30 operatori supportati da 12 mezzi, tra veicoli di servizio, spargisale e spazzaneve. Nel nord Sardegna risultano invece operativi 6 mezzi con 12 addetti.

Gli interventi si concentrano soprattutto lungo alcune delle principali arterie interne, tra cui la statale 128 “Centrale Sarda”, la 198 “di Seui e Lanusei”, la 389 “di Buddusò e del Correboi” e la 389 Var, oltre alla 125 “Orientale Sarda”. Attenzione particolare anche sulla statale 131 “Carlo Felice”, nel tratto compreso tra Paulilatino e Campeda, interessato dalle condizioni meteo avverse.

Le operazioni più significative sono state effettuate nei territori comunali di Seui, Ussassi, Fonni e Gavoi, dove le nevicate hanno richiesto un costante presidio per garantire la sicurezza della circolazione. Al momento, secondo quanto comunicato da Anas, tutte le strade risultano regolarmente transitabili.

L’ente invita comunque gli automobilisti alla massima prudenza, raccomandando una guida adeguata alle condizioni dell’asfalto e l’utilizzo di catene o pneumatici invernali nei tratti soggetti a neve e ghiaccio. Nel video concesso da Anas, le immagini dell’intervento sulla statale 389:

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it