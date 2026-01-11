Genoa-Cagliari, i convocati di Pisacane: nuovo stop per Mina

Il tecnico Fabio Pisacane potrà contare su un gruppo di 24 calciatori per la delicata trasferta di Genova, dove lunedì 12 gennaio alle 18.30 il Cagliari affronterà il Genoa allo stadio Ferraris nel posticipo della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2025/26.

Tra le note positive c’è il ritorno tra i convocati di Zé Pedro, nuovamente a disposizione dell’allenatore rossoblù. Restano invece fuori Marko Rog e Yerry Mina, che continueranno a lavorare al Crai Sport Center. Per il difensore colombiano si tratta di una scelta precauzionale, legata a un sovraccarico funzionale al ginocchio accusato durante la rifinitura mattutina.

Non saranno della partita neppure gli infortunati Belotti, Felici, Folorunsho e Deiola, costringendo Pisacane a gestire con attenzione le rotazioni in una gara chiave nella corsa salvezza. Confermata invece la presenza nel gruppo del giovane Trepy, protagonista giovedì scorso del gol del pareggio nel 2-2 contro la Cremonese, che gli è valso applausi e fiducia da parte dello staff tecnico.

Ecco l’elenco ufficiale del Cagliari Calcio:

