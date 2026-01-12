Budoni, incidente nella notte: ferito un giovane

Incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale 24, appena fuori dal centro abitato di Budoni. Erano circa le 23.40 quando il conducente di un’autovettura che trainava un carrello carico di legna, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.
L’auto ha urtato due alberi a margine della carreggiata per poi terminare la corsa all’interno di una cunetta. A bordo vi era un solo occupante, un giovane residente in zona, rimasto incastrato al posto di guida a seguito dell’impatto.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che hanno provveduto alle operazioni di estricazione, consentendo l’affidamento del ferito alle cure del personale sanitario del 118, anch’esso giunto da Siniscola.
Presenti anche i Carabinieri della Stazione di San Teodoro, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e svolgere gli accertamenti di legge.
