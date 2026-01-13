Quartu, girava in strada con 400Gr di hashish e marijuana: 32enne arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena hanno portato a termine con successo un’operazione antidroga nella serata di ieri, traendo in arresto un operaio di 32 anni. L’uomo, cittadino residente nel centro e già gravato da precedenti penali, è stato sorpreso in possesso di un cospicuo quantitativo di stupefacenti destinati, con ogni probabilità, al mercato locale dello spaccio.

Il fermo è avvenuto durante un ordinario servizio di controllo del territorio. L’attenzione della pattuglia è stata catturata dai movimenti sospetti del trentaduenne, che si aggirava nel cuore dell’abitato in piena notte. I militari, forti di alcune segnalazioni che indicavano il soggetto come possibile spacciatore attivo nella zona, hanno deciso di sottoporlo a un accertamento più approfondito. L’atteggiamento dell’operaio ha immediatamente confermato i sospetti degli inquirenti: visibilmente nervoso e incapace di giustificare la propria presenza in strada, ha tentato di eludere le domande dei Carabinieri con risposte evasive.

La successiva attività di ricerca, estesa dalla persona al domicilio dell’interessato, ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito di droga. All’interno dell’abitazione sono stati recuperati quattro panetti di hashish, pesanti circa 400 grammi, insieme ad altre dosi già ripartite per un totale di 30 grammi. Oltre all’hashish, i militari hanno rinvenuto una piccola scorta di marijuana e tutto il necessario per il frazionamento e il confezionamento delle sostanze.

L’intera partita di droga è stata posta sotto sequestro e verrà analizzata dai tecnici del RIS per valutarne il grado di purezza. Dopo l’identificazione e le procedure di rito presso la Compagnia di Quartu Sant’Elena, il trentaduenne è stato ricondotto presso la sua residenza in regime di arresti domiciliari. Nella mattinata odierna, l’uomo comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida con rito direttissimo.

