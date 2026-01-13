Sinnai, maltrattamenti in famiglia: bracciale elettronico per un 33enne

Misura cautelare disposta a seguito di una serie di condotte vessatorie e persecutorie messe in atto tra settembre e ottobre 2025 nei confronti dell'ex compagna

I Carabinieri della Stazione di Sinnai hanno proceduto, nella serata di ieri, al fermo e all’arresto di un operaio trentatreenne del luogo, già gravato da precedenti giudiziari. L’operazione è scattata in ottemperanza a un’ordinanza di custodia domiciliare che prevede, come garanzia aggiuntiva, il monitoraggio costante tramite braccialetto elettronico.

La decisione, formalizzata dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, scaturisce dall’esigenza di inasprire il precedente divieto di avvicinamento a cui l’uomo era sottoposto. Tale misura era stata originariamente disposta all’interno di un fascicolo per maltrattamenti in famiglia, a seguito di una serie di condotte vessatorie e persecutorie messe in atto tra settembre e ottobre 2025 nei confronti dell’ex compagna.

Dopo essere stato intercettato dai militari, il soggetto è stato condotto presso i locali della caserma per l’identificazione e la chiusura delle pratiche amministrative. Successivamente, è stato trasferito presso la propria residenza per l’espiazione della misura cautelare, resa operativa dall’installazione del dispositivo tecnologico di controllo.

