Cagliari-Juventus, Pisacane: “Non basterà il 100%, moltiplichiamo gli sforzi”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani alla Unipol Domus, ore 20:45, contro la Juventus di Luciano Spalletti; il match sarà valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A.

Sull’avversario: “Non ci sono calciatori del passato o attualmente juventini che prenderei nella mia squadra, perché più che altro penso a noi, al nostro momento, a quello che dovremo provare a fare. Non puoi pensare di fare risultato contro la Juventus facendo il 100%, ma servirà di più: furore, tenacia, attenzione, concentrazione per 100 minuti e anche di più. Se avremo questo atteggiamento l’episodio andrà dalla nostra parte”.

Su Yerry Mina: “Mina sta lavorando per tornare alla forma migliore, a volte rischi qualcosa facendolo giocare perché ha bisogno anche della partita per arrivare alla sua condizione ideale, non bastano solo gli allenamenti. Le scelte non sono mai casuali, e sono frutto di aspetti legati all’avversario, al piano gara, alla condizione dei ragazzi. Detto ciò, domani Mina può partire dal primo minuto”.

Sul mercato in entrata: “A centrocampo soffriamo un po’ numericamente per via degli infortuni. Con la società c’è confronto quotidiano, sappiamo dove vogliamo e dobbiamo intervenire, tutto sarà frutto di valutazioni attente e ponderato, senza volontà di stravolgere la rosa”.

