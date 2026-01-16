America’s Cup, dal 21 maggio regate preliminari a Cagliari con gli AC40

Il palcoscenico di Cagliari e delle acque del suo Golfo si prepara a ospitare il debutto ufficiale di Luna Rossa nella corsa verso la 38ª America’s Cup. Dal 21 al 24 maggio, il capoluogo sardo farà da cornice alle prime sfide del trofeo sportivo più longevo del pianeta, in un percorso che troverà la sua massima espressione la prossima primavera con le regate della Louis Vuitton Cup nelle acque di Napoli.
Al momento, la competizione vede la partecipazione di cinque scuderie di caratura mondiale. Ogni team si presenterà sulla linea di partenza con due imbarcazioni AC40 foiling di classe monotipo; una di queste sarà riservata esclusivamente a team composti da veliste e giovani promesse della vela.
A sfidare Luna Rossa ci saranno i campioni in carica di New Zealand, insieme agli svizzeri di Alinghi, ai britannici di Athena e ai francesi di K-Challenge.
