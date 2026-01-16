Giovane investito con l’auto dopo una lite a Padru: in manette il responsabile

È stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare l’individuo accusato di un brutale assalto stradale consumatosi a Padru all’inizio dell’anno. L’ordinanza cautelare, firmata dal GIP del Tribunale di Sassari, è stata notificata ed eseguita nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio a Orune dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, supportati dai colleghi della stazione locale.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Sassari e condotta dai militari di Padru, ha permesso di delineare un solido impianto probatorio a carico dell’uomo. I fatti contestati risalgono allo scorso 2 gennaio: secondo la ricostruzione degli inquirenti, al culmine di una banale discussione, l’indagato avrebbe utilizzato la propria vettura come un’arma, travolgendo deliberatamente un concittadino. La vittima è stata colpita proprio mentre stava lasciando a piedi il piazzale dell’ecocentro comunale.

Il ferito, a causa della violenza dell’impatto, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso presso il presidio ospedaliero di Olbia. Sebbene abbia riportato lesioni molto serie che ne hanno disposto il ricovero, i medici hanno fortunatamente escluso il pericolo di vita. L’aggressore, individuato grazie alle indagini lampo, è stato ricondotto presso la propria residenza dopo le procedure di rito, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it