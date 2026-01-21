Maltempo a Capoterra, mare in ritirata: ma resta il segno

Migliora la situazione a Capoterra, ma strade segnate dalle mareggiate e i danni alla statale 195 sono gravi

Segnali di progressivo miglioramento sul fronte del maltempo nel territorio costiero di Capoterra, duramente colpito nei giorni scorsi dalle mareggiate legate al ciclone Harry. Nella località di Frutti d’Oro, il mare si è ritirato e la strada che corre lungo il tratto più basso della lottizzazione non risulta più allagata, anche se non si può parlare di ritorno alla normalità.

Il ritiro dell’acqua, infatti, ha lasciato evidenti tracce della violenza delle onde. Alghe, detriti e pietre di grandi dimensioni sono disseminati lungo la carreggiata e nelle aree limitrofe, testimoniando la forza con cui il mare si è abbattuto sulla costa. Gli interventi di pulizia e ripristino inizieranno soltanto quando sarà terminata l’allerta che durerà almeno per tutta la giornata di oggi.

Un quadro in miglioramento si registra anche nella frazione di Maddalena, dove nella giornata di ieri si era resa necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 150 persone. Gli abitanti allontanati dalle abitazioni sono stati ospitati in strutture private o nella palestra comunale, predisposta come punto di accoglienza dal Comune e dalla Protezione civile. Con l’attenuarsi dell’emergenza, la situazione viene costantemente monitorata in vista di un graduale rientro.

“La priorità è una sola: riportare le persone nelle loro case entro oggi e riportare la normalità” afferma il sindaco Beniamino Garau.

Resta invece critica la condizione della strada statale 195 “Sulcitana”, pesantemente danneggiata dalla mareggiata. Crolli e voragini hanno compromesso la stabilità del tracciato, rendendo improbabile una riapertura a breve termine. I tecnici di Anas sono al lavoro per valutare l’entità dei danni e le condizioni di sicurezza necessarie per programmare gli interventi di ripristino e una futura riapertura della carreggiata.

