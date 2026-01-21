Sorso, travolto sulla statale 200: muore un 23enne

Tragedia a Sorso nella serata di ieri. Un giovane cittadino tunisino di 23 anni, Oussama Mahjoub, ha perso la vita dopo essere stato investito lungo la strada statale 200, nel tratto che conduce verso Castelsardo, in località Marritza.

L’incidente si è verificato intorno alle 21.30. Il ragazzo stava rientrando a piedi nella comunità in cui viveva, dopo essere sceso da un autobus. Per rendersi visibile nel buio, procedeva lungo il margine della carreggiata con la torcia del cellulare accesa, un accorgimento che purtroppo non è bastato a evitare l’impatto.

La collisione è stata particolarmente violenta. Il corpo del giovane è stato sbalzato fuori dalla sede stradale ed è finito in una cunetta, circostanza che ha reso difficoltosa l’individuazione immediata. Solo a distanza di quasi due ore, al termine delle ricerche avviate dopo l’allarme, Oussama Mahjoub è stato ritrovato privo di vita.

L’automobilista coinvolto ha riferito alle autorità di essersi fermato poco dopo l’impatto, senza però riuscire a vedere nessuno, e di essersi successivamente recato presso la caserma dei Carabinieri di Valledoria per segnalare l’accaduto. Da quel momento sono scattate le ricerche lungo il tratto indicato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it