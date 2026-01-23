Fiorentina-Cagliari, Pisacane: “È uno scontro diretto, serve una gara impeccabile”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani, ore 18:30, contro la Fiorentina; match valevole per la 22a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

Sulla vittoria contro la Juve e nuovi arrivi: “Quando vinci significa che le cose hanno funzionato, l’idea è non cambiare niente ma ogn partita ha una storia a se. Sulemana e Dossena hanno portato entusiasmo, sono tornati a casa e non hanno bisogno di tempo per inserirsi. Hanno alzato il livello degli allenamenti, sono giocatori importanti. Siamo in fiducia, questa è una partita importante che abbiamo preparato come sempre”.

Sul match contro la Fiorentina: “La Fiorentina per noi ora è uno scontro diretto ma non è una squadra costruita per fare questo campionato. Sono forti ed hanno un organico importante come disse Pioli, hanno rimpiazzato alcuni con giocatori forti. Hanno uno stato emotivo particolare, sono in fiducia ma l’umore è segnato dalla morte del presidente. Dobbiamo fare una gara impeccabile”.

Sul mercato in uscita: “È un momento nel quale i calciatori meno utilizzati posso essere turbati, ma sono dei professionisti ed io mi aspetto questo da loro. Non c’è stato caos nella mia testa dato che sono dei professionisti, che viene a Firenze è dentro al progetto”.

Su Gaetano: “Ci offre una soluzione da play, Gianluca è un ragazzo con quelle caratteristiche: ha il calcio dentro e personalità. Lui si vede in quel ruolo, qualche allenatore mi suggeriva che lo vedeva in quella posizione anni fa. Dico quello che penso e non voglio che passi il messaggio che lo metto in quella posizione perché sono un genio io. Bissogna dare diverse partite ad un giocatore in un ruolo per capire se può giocarsi, altri prima di me lo vedevano in mezzo al campo”.

