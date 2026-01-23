Strada statale 195, si va verso la riapertura del tratto costiero

Per garantire la massima sicurezza agli utenti, la ripresa della circolazione sarà accompagnata dal limite di velocità di 50km/h

Dopo il verdetto dei sopralluoghi tecnici e la conclusione degli interventi urgenti di ripristino, l’Anas ha annunciato la prossima riapertura della strada statale 195 “Sulcitana”. Il segmento stradale colpito dalle mareggiate, situato tra il km 5,200 e il km 8,600, tornerà fruibile agli automobilisti a partire dalla giornata di domani o, nella peggiore delle ipotesi, entro domenica 25 gennaio.

Per garantire la massima sicurezza agli utenti, la ripresa della circolazione sarà accompagnata da rigide prescrizioni viarie: nel tratto interessato verrà infatti imposto il limite massimo di velocità di 50 km/h e il divieto assoluto di effettuare sorpassi.

L’ente stradale ha inoltre precisato che questa riapertura non segna la fine dei lavori. Sono già in fase di pianificazione ulteriori opere di consolidamento strutturale, che prenderanno il via subito dopo l’attivazione dello svincolo per la strada di “Contivecchi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it