Statale 195, Musumeci: “Lavori urgenti, fondi a parte dalla ricostruzione”

Il Ministro della protezione civile e delle politiche del mare nel Governo Meloni, Nello Musumeci, è stato questa mattina in visita nel capoluogo isolano a seguito dei danni causati dal passaggio del ciclone Harry. Mesumeci è stato accompagnato dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda e dalla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde.

Mesumeci, oltre ai danni causati dal ciclone nel litorale del Poetto, ha parlato anche dei disagi che lo stesso ha causato sulla strada statale 195.

“Siamo in attesa di ricevere il computo preciso. La gestione operativa dei lavori spetta alla Presidente della Regione in qualità di commissario delegato. È ovvio che, qualora fossero coinvolte società come Anas o Ferrovie, l’Esecutivo parteciperà attivamente alla pianificazione e, se necessario, solleciterà gli interventi. Per quanto riguarda la Statale 195, ritengo sia indispensabile un’azione immediata e risolutiva da parte di Anas. La Governatrice è consapevole del nostro appoggio totale. Inoltre, queste opere non devono necessariamente gravare sui fondi destinati alla ricostruzione: se l’Anas intervenisse con risorse proprie, si tratterebbe di un beneficio collettivo che alleggerirebbe il carico finanziario complessivo”, ha dichiarato Musumeci.

