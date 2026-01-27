Sarroch, serie di furti notturni: identificato e denunciato un 18enne

I Carabinieri della Stazione di Sarroch hanno concluso un’operazione lampo che ha portato alla denuncia di un diciottenne di origini algerine, senza fissa dimora e con precedenti specifici. Il giovane è considerato l’autore di una vera e propria scorreria criminale che ha colpito la comunità locale nella notte del 12 gennaio scorso.

L’indagine, scattata dopo una pioggia di denunce presentate dai residenti, ha permesso ai militari di ricostruire ben quindici diversi episodi tra furti messi a segno e colpi falliti. Il ragazzo agiva nel cuore del centro abitato, forzando le serrature di automobili parcheggiate e introducendosi nelle pertinenze delle abitazioni private per sottrarre valori e oggetti personali.

Dagli accertamenti è emerso un ulteriore dettaglio: il diciottenne, supportato da un complice su cui gli inquirenti stanno ancora indagando, avrebbe utilizzato le carte di credito rubate per fare acquisti in diverse tabaccherie sparse tra Sarroch e Cagliari. Grazie all’analisi dei filmati di sorveglianza e alle testimonianze raccolte, i Carabinieri sono riusciti a chiudere il cerchio, contestandogli i reati di furto aggravato, furto in abitazione e impiego illecito di sistemi di pagamento.

