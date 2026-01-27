Danni causati dal ciclone Harry, il Ministro Musumeci in visita al Poetto

Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare nel Governo Meloni, è stato in visita questa mattina a Cagliari nel litorale del Poetto a seguito dei danni causati dal passaggio del ciclone Harry.

Il Ministro Mesumeci è stato accompagnato dalla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, che ha assunto il ruolo di commissario per l’emergenza dopo che il Governo ha dichiarato lo stato di calamità naturale, e il sindaco del capoluogo isolano Massimo Zedda.

Mesumeci ha espresso principalmente preoccupazione per l’erosione della spiaggia causata dall’enorme innalzamento del mare al passaggio del ciclone.

“Abbiamo soltanto dato le anticipazioni per i comuni per le spese che hanno dovuto sostenere, ci vorrà il dettaglio degli interventi da effettuare, un preventivo più attendibile rispetto a quello sommario provvisorio che è stato fornito dalla Regione. Un evento che è tornato, c’era già stato nel passato e tornerà con maggiore frequenza, purtroppo. dicono gli scienziati. E quindi dobbiamo lavorare per organizzarci in sede preventiva. Non tutte le infrastrutture possono essere ricostruite, dove erano e com’erano”, ha dichiarato il Ministro Musumeci.

