Danni causati dal ciclone Harry, il Ministro Musumeci in visita al Poetto

Musumeci ha espresso principalmente preoccupazione per l'erosione della spiaggia causata dall'enorme innalzamento del mare

Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare nel Governo Meloni, è stato in visita questa mattina a Cagliari nel litorale del Poetto a seguito dei danni causati dal passaggio del ciclone Harry.

Il Ministro Mesumeci è stato accompagnato dalla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, che ha assunto il ruolo di commissario per l’emergenza dopo che il Governo ha dichiarato lo stato di calamità naturale, e il sindaco del capoluogo isolano Massimo Zedda.

Mesumeci ha espresso principalmente preoccupazione per l’erosione della spiaggia causata dall’enorme innalzamento del mare al passaggio del ciclone.

“Abbiamo soltanto dato le anticipazioni per i comuni per le spese che hanno dovuto sostenere, ci vorrà il dettaglio degli interventi da effettuare, un preventivo più attendibile rispetto a quello sommario provvisorio che è stato fornito dalla Regione. Un evento che è tornato, c’era già stato nel passato e tornerà con maggiore frequenza, purtroppo. dicono gli scienziati. E quindi dobbiamo lavorare per organizzarci in sede preventiva. Non tutte le infrastrutture possono essere ricostruite, dove erano e com’erano”, ha dichiarato il Ministro Musumeci.

