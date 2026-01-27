Ciclone Harry, Fratoianni: “100 milioni dal Governo insulto a chi ha perso tutto”

Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e leader di Sinistra Italiana, ha aspramente criticato la decisione del Governo Meloni di stanziare, al momento, 100 milioni di euro da ripartire tra Sardegna, Sicilia e Calabria per i danni più urgenti causati dal ciclone Harry.

“I 100 milioni messi dal governo Meloni per il ripristino dei danni dopo l’uragano Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna sono un vero e proprio insulto a migliaia di persone che hanno perso tutto. La conta dei danni al momento dice che servirebbe più di 1 miliardo di euro. Il governo fa orecchio da mercante. Preferisce buttare a mare 14 miliardi di euro per il giocattolo del ponte di Salvini”, dichiara Fratoianni.

“Vuol dire – aggiunge il leader di Sinistra Italiana – che quando vogliono i soldi ci sono. E allora prendano subito tutti i soldi che servono ai cittadini siciliani, calabresi e sardi dalle risorse del ponte per riparare i danni e ripristinare lo stato dei luoghi”.

