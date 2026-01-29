Cagliari, salutano Di Pardo e Cavuoti: ufficiali le cessioni in Serie B

Il Cagliari lavora per sfoltire la rosa e ufficializza in 24 ore due movimenti in uscita. Alessandro Di Pardo passa a titolo definitivo alla Sampdoria, mentre Nicolò Cavuoti si trasferisce al Bari in prestito fino al termine della stagione sportiva 2025/26.

Classe 1999, Di Pardo era approdato in Sardegna nell’estate del 2022, diventando subito uno dei protagonisti della cavalcata verso la Serie A. Nella sua prima stagione ha collezionato 21 presenze, contribuendo in maniera determinante alla promozione, con la titolarità nella finale playoff vinta a Bari l’11 giugno 2023. Nella stagione successiva ha realizzato anche il suo primo gol in rossoblù, decisivo in Coppa Italia contro il Palermo, prima di chiudere l’annata con 18 presenze complessive. Dopo l’esperienza in prestito al Modena, con 26 partite, 2 gol e 2 assist, il laterale destro ha fatto ritorno a Cagliari nella prima parte di questa stagione, prima della cessione definitiva alla Sampdoria.

Parallelamente, il club ha annunciato la partenza in prestito di Nicolò Cavuoti. Classe 2003, cresciuto nel vivaio rossoblù, il centrocampista ha debuttato in prima squadra il 19 gennaio 2022 in Coppa Italia contro il Sassuolo. Dopo le esperienze formative con Olbia e Feralpisalò in Serie C, dove ha messo insieme 62 presenze, 4 gol e 6 assist, Cavuoti è rientrato in Sardegna ritagliandosi uno spazio importante soprattutto in Coppa Italia. Da ricordare il rigore decisivo contro la Virtus Entella e la prima rete in maglia rossoblù contro il Frosinone, oltre al debutto in Serie A il 5 ottobre scorso nella sfida con l’Udinese.

Per il giovane centrocampista abruzzese, legato al Cagliari da un contratto fino al 30 giugno 2030, il prestito al Bari rappresenta un passaggio strategico per continuare il percorso di crescita, puntando su maggiore continuità e minutaggio.

Il mercato in uscita del club isolano non si ferma qui: nelle prossime ore è atteso anche il trasferimento in prestito di Joseph Liteta, ormai a un passo dall’Avellino, ulteriore tassello nella ridefinizione della rosa rossoblù.

