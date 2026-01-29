Cagliari, per l’attacco si raffredda Cutrone: spunta l’idea Dominguez

Rallenta lo scambio con il Parma tra Cutrone e Luvumbo, mentre nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per l’esterno offensivo del Bologna

Ultimi giorni di mercato caldissimi in casa Cagliari. Si registra una fase di rallentamento sul fronte della trattativa per lo scambio tra Patrick Cutrone e Zito Luvumbo. L’ipotesi di scambio ha subito una brusca frenata e l’operazione, che sembrava destinata a decollare e che avrebbe potuto rappresentare un rinforzo importante per l’attacco rossoblù, nelle ultime ore ha perso slancio, aprendo nuovi scenari.

Secondo le ultime indiscrezioni, è il Monza a muoversi con decisione superando il Cagliari nella corsa al centravanti. Cutrone, attualmente al Parma ma con il cartellino ancora di proprietà del Como, avrebbe infatti aperto alla possibilità di trasferirsi in Brianza, consentendo alla società lombarda di compiere un passo avanti decisivo nella trattativa. Un segnale chiaro che complica i piani del club sardo, ora costretto a valutare alternative per rafforzare il reparto avanzato.

In questo contesto si inserisce il nome di Benjamin Domínguez, esterno offensivo del Bologna, individuato dalla dirigenza rossoblù come possibile innesto per aumentare qualità e soluzioni in attacco. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbero già stati avviati i primi contatti con il club emiliano per verificare la fattibilità dell’operazione, che potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito.

Il Cagliari continua dunque a lavorare sul mercato per consegnare all’allenatore una rosa più completa e competitiva. Sul ruolo di centravanti il club sardo resta forte delle ottime prestazione di Kilicsoy, dunque il ds Angelozzi non reputa obbligatorio un profilo come Cutrone, nata più dalle circostanze intorno a Luvumbo che da un’effettiva necessità dei sardi. In ogni caso, un altro colpo in attacco è sul taccuino del direttore.

