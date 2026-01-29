Spaventoso incidente a Macomer, scontro tra due auto: feriti in codice rosso

Sul luogo dell'incidente sono confluite tre ambulanze, per soccorsi e trasporto, e le pattuglie delle forze dell'ordine per i rilievi di legge

Un grave incidente stradale ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomer intorno alle 10:30 di questa mattina. Il sinistro si è verificato lungo l’arteria stradale che collega l’abitato di Macomer all’area industriale di Tossilo, vedendo coinvolti veicoli in un impatto estremamente violento.

La squadra del 115 ha operato in stretta sinergia con i sanitari per liberare i passeggeri rimasti intrappolati tra le lamiere deformate, utilizzando attrezzature specifiche per l’estricazione. Una volta messe in sicurezza le vetture e l’intera area per scongiurare rischi di incendio o ulteriori pericoli, i soccorritori hanno affidato i feriti alle cure dei medici.

Sul luogo dell’incidente sono confluite tre ambulanze e le pattuglie delle forze dell’ordine per i rilievi di legge. Le persone coinvolte, le cui condizioni sono apparse subito critiche, sono state trasferite d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro con l’assegnazione del codice rosso.

