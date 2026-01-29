Maltempo nell’Oristanese, agricoltori allarmati: “A rischio semine e raccolti”

Piogge e ristagno idrico nell'Oristanese danneggiano orticole e cereali, con semine a rischio per la stagione primaverile-estiva

Le piogge intense delle ultime settimane hanno permesso il riempimento delle dighe in tutta la Sardegna, garantendo sicurezza per la prossima stagione irrigua, ma nel territorio dell’Oristanese stanno causando gravi problemi alle colture in campo, in particolare alle orticole. Ampie superfici agricole risultano ancora inaccessibili e sommerse dall’acqua, con il rischio concreto di dover rinviare le semine primaverili ed estive.

Il presidente di Confagricoltura Oristano, Tonino Sanna, ha spiegato i problemi tecnici da fronteggiare. “Il ristagno delle acque e il fango che si è creato in seguito alle forti e costanti precipitazioni di queste settimane non permettono l’ingresso dei mezzi meccanici nei campi” ha spiegato Sanna. “Anche quando, a piedi, si riesce a raggiungere le colture quello che ci troviamo di fronte sono piante sommerse da troppo tempo, con conseguenti asfissie dell’apparato radicale e condizioni di marciume avanzato. In sostanza c’è poco da raccogliere”.

Alle criticità legate alle piogge si sommano anche i danni provocati da eventi climatici estremi, come le trombe d’aria registrate a pochi chilometri da Oristano, che hanno interessato infrastrutture agricole, in particolare le serre.

“A rischio – dice Sanna – sono le semine per le produzioni cerealicole, in particolare grano e orzo, su cui noi agricoltori abbiamo già investito con l’acquisto di tutto il necessario per la stagione in arrivo: dalle sementi ai prodotti agro-sanitari”.

Le verifiche e la raccolta di segnalazioni da parte di Confagricoltura proseguono in queste ore, mentre gli agricoltori monitorano con apprensione l’evolversi della situazione meteorologica e dei terreni.

