Cagliari, fatta per Prati al Torino | Luvumbo a un passo dal Parma

Tutto fatto per l’addio di Matteo Prati al Cagliari. Il Torino ha chiuso per il giocatore, come anticipato dal giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, dopo una giornata di colloqui serrati tra i due club e il calciatore.

L’operazione con il centrocampista classe 2003 si è chiusa in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Prati è stato individuato dai granata come rinforzo chiave per il centrocampo, vista l’uscita anticipata di Asllani, diretto verso il Besiktas.

La cessione di Prati si inserisce in una fase di mercato dinamica per i rossoblù, che hanno già salutato Cavuoti e Di Pardo, ma che potrebbero vedere anche altre partenze. Zito Luvumbo infatti è sempre più vicino al trasferimento al Parma, con la trattativa destinata a sbloccarsi a breve. L’affare è separato rispetto al precedente ipotetico scambio con Patrick Cutrone, che invece prosegue verso il Monza.

