Arzachena rende omaggio all’Aga Khan: dedicata la piazza di Porto Cervo

Arzachena sceglie di rendere omaggio al Principe Karim Aga Khan IV nel primo anniversario della sua scomparsa, rafforzando il legame storico e simbolico con il fondatore della Costa Smeralda. La Giunta comunale ha infatti deliberato l’intitolazione della celebre piazzetta di Porto Cervo al Principe, figura centrale nello sviluppo turistico e culturale della Gallura.

Un riconoscimento che assume un valore particolarmente significativo per il territorio. Come ha ricordato il sindaco Roberto Ragnedda, “Arzachena è il Comune della Costa Smeralda, un Comune che con la sua Amministrazione e la sua gente vuole commemorare il Principe Karim, cittadino onorario di questo paese, un uomo che ha guardato al nostro territorio con amore e lungimiranza nei suoi progetti imprenditoriali”.

Secondo il sindaco, il Principe intuì che “la bellezza del patrimonio naturalistico, la cultura locale e l’unicità del paesaggio sarebbero diventati la basi fondanti per costruire il suo sogno, ma anche per creare un nuovo sogno per gli stessi arzachenesi e i sardi”.

L’intitolazione della piazzetta si inserisce in un calendario più ampio di iniziative commemorative in Gallura, dedicate alla figura dell’Aga Khan. Il tributo di Arzachena arriva, infatti, a poche settimane da un altro gesto simbolico di grande rilievo: l’intitolazione dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia al Principe Karim Aga Khan IV, ulteriore segno del profondo legame tra il territorio e colui che ne ha segnato la storia moderna.

