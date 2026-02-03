Nuovo stadio, rilevate due criticità sul Pef | Farris: “Consiglio scavalcato”

Il consigliere comunale Farris ha reso nota la risposta dell'assessore Macciotta sui dubbi sollevati per il Piano Economico Finanziario del Cagliari Calcio: ci sono due nodi

Si apre un nuovo capitolo del confronto politico tra il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Farris e la Giunta guidata dal sindaco Massimo Zedda sul progetto del nuovo stadio di Cagliari. Al centro della polemica c’è il Piano Economico Finanziario (Pef) presentato dal Cagliari Calcio lo scorso 15 dicembre e, secondo Farris, non trasmesso con la necessaria tempestività al Consiglio comunale.

Il consigliere ha reso noto di aver ricevuto oggi dal Servizio Sport del Comune la documentazione completa e la risposta scritta dell’assessore competente, Giuseppe Macciotta, alla sua interrogazione. Dai contenuti emergerebbero due nodi centrali della proposta del club rossoblù, uno di natura giuridica e uno di carattere finanziario.

“Il primo, di carattere giuridico, risiede nella circostanza che la società sportiva vorrebbe ottenere un diritto di superficie per la durata di 50 anni, anziché una mera concessione d’uso” sintetizza Farris. “È evidente che l’obiettivo del Cagliari Calcio è quello di dotarsi di una garanzia ipotecaria da concedere agli istituti di credito che finanzieranno l’operazione”.

Il secondo aspetto riguarda invece la sostenibilità economica. “Per il godimento del bene la società sportiva offre un canone annuo di 50mila euro“. L’amministrazione, scrive Macciotta nella risposta a Farris, “segnalerà formalmente alla società proponente le criticità evidenziate”.

È però sul metodo seguito dalla Giunta che Farris concentra le critiche più dure. Il consigliere sottolinea come la normativa preveda che il Pef venga trasmesso “tempestivamente al Consiglio comunale, organo competente per l’esame”. Invece, secondo il consigliere, la Giunta avrebbe trattenuto il piano per mesi, avviando un’istruttoria interna e interloquendo direttamente con il Cagliari Calcio.

Il rischio denunciato è che in Aula arrivi un Pef “preconfezionato dalla Giunta, non quello depositato dal Cagliari Calcio”. Un passaggio che Farris definisce come uno “scavalcamento dell’assemblea cittadina”, richiamando con forza i principi di trasparenza e corretto funzionamento delle istituzioni.

“Il nuovo stadio è una sfida importante per la città e l’intera Sardegna. Proprio per questo andrebbe affrontato alla luce del sole” conclude Farris.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it