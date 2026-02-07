Tragico incidente stradale a Sestu, muore un 19enne

Tragedia nel pomeriggio di oggi alle porte di Cagliari, dove un giovane automobilista di 19 anni ha perso la vita in un grave incidente avvenuto lungo la strada provinciale 9, nel territorio di Sestu.

Secondo le prime informazioni, l’auto sulla quale viaggiava il ragazzo sarebbe finita improvvisamente fuori strada per cause che restano ancora da chiarire, sbalzando il giovane fuori dall’abitacolo.

La dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, è al vaglio delle autorità competenti, impegnate a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Sul posto è intervenuta rapidamente l’equipe del 118, che ha tentato le manovre di rianimazione. Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile: il giovane è deceduto poco dopo l’impatto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it