Oristano, il sindaco Massimiliano Sanna rassicura: “La Sartiglia si farà”

Il futuro della Sartiglia sembra meno incerto dopo l’intervento del sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, che in un incontro serale con i cavalieri ha provato a dissipare le nubi che minacciavano la storica giostra. “La manifestazione si svolgerà”, ha garantito il primo cittadino, esortando i protagonisti a non interrompere gli allenamenti e a mantenere alto l’impegno per l’evento clou del carnevale oristanese.

La kermesse era finita in un vicolo cieco a causa del cosiddetto Decreto Abodi, che impone ai cavalieri l’utilizzo di protezioni tecniche (caschetto e giubbotto) durante le esibizioni. Una prescrizione che si scontrava frontalmente con i costumi tradizionali e i cappelli di foggia antica.

Nonostante la recente circolare del prefetto Salvatore Angeri, che ribadiva la necessità di attenersi alle nuove norme di sicurezza, Sanna ha scelto di riaprire i giochi, allontanando quello che molti avevano già battezzato come il “funerale” della tradizione. Il sindaco ha assicurato che sono in corso frenetiche trattative ai massimi livelli istituzionali per individuare una via d’uscita tecnica o normativa.

Sebbene le rassicurazioni abbiano ridato speranza ai cavalieri, tra le scuderie regna ancora una comprensibile cautela: resta infatti da capire come si potrà mediare tra il rigore della legge sulla sicurezza e l’esigenza di preservare l’integrità storica e l’estetica secolare della giostra equestre.

