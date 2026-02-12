Volo Cagliari-Roma bloccato, Aeroitalia attacca la Cgil: “Ricostruzioni false”

Aeroitalia chiarisce che il ritardo del volo Cagliari-Roma di questa mattina è stato causato da criticità operative e non dall’assenza di equipaggio

Aeroitalia interviene per fare chiarezza sulle notizie circolate nella giornata odierna riguardanti il volo XZ2332 da Cagliari a Roma Fiumicino, previsto alle 7.30 e partito con un ritardo di 3 ore e 30 minuti.

Secondo quanto comunicato dalla compagnia, il disservizio sarebbe stato causato da problematiche operative legate al precedente aeromobile in arrivo sullo scalo di Cagliari, e non da mancanza di personale.

Aeroitalia precisa infatti che “il ritardo non è stato determinato da assenza di equipaggio, bensì da una temporanea criticità tecnica/operativa che ha richiesto le necessarie verifiche, nel pieno rispetto delle procedure e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi rappresenta per Aeroitalia un principio inderogabile”.

La compagnia respinge inoltre le ricostruzioni diffuse nelle ultime ore dalla Cgil Sardegna, definendole “gravemente lesive della propria reputazione” e che “non trovano riscontro”. Il sindacato, in una dura nota, aveva accusato: “La motivazione addotta dal personale in servizio nello scalo è la presunta assenza dell’equipaggio. Come ciò sia possibile non è affatto chiaro”.

Per questo motivo, Aeroitalia ha infatti riferito di aver dato “mandato ai propri legali di valutare ogni opportuna azione a tutela della propria immagine”.

Nel comunicato, la società ribadisce anche il proprio ruolo nell’ambito della mobilità da e per la Sardegna, confermando “il proprio impegno a garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini, operando quotidianamente con responsabilità e nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e qualità del servizio”.

