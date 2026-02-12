Disagi sul volo Cagliari-Roma, oltre 160 passeggeri bloccati in aeroporto

Giovedì nero per il trasporto aereo in Sardegna: oltre 160 passeggeri diretti a Roma sono rimasti bloccati nello scalo di Cagliari-Elmas a causa di una gestione critica del volo Aeroitalia delle 7:30. La partenza, inizialmente posticipata, è slittata progressivamente per l’intera mattinata. Secondo le indiscrezioni raccolte tra il personale di terra, il blocco sarebbe stato causato dalla mancanza dell’equipaggio necessario, una motivazione che però non ha ricevuto conferme ufficiali o dettagli tecnici dalla compagnia.

Il caos è stato alimentato dall’impossibilità di ricollocare i viaggiatori su voli alternativi, nonostante la presenza di poltrone libere su altri collegamenti della stessa mattinata: né sul volo delle 6:00 (partito in ritardo), né su quello delle 9:30 (decollato regolarmente con numerosi posti vuoti), è stato permesso il trasferimento dei passeggeri in attesa.

Gli utenti si sono trovati in un vicolo cieco burocratico: gli addetti ai gate e al check-in hanno dichiarato di non avere i permessi necessari per modificare le prenotazioni, rimandando ogni soluzione a un call center aziendale descritto come praticamente irraggiungibile. La vicenda, denunciata con fermezza dalla Cgil Sardegna, solleva pesanti interrogativi sulla continuità territoriale e sulla tutela dei diritti dei viaggiatori isolani.

