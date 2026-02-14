Cagliari, investe un uomo prima di ribaltarsi con l’auto: 2 feriti in codice rosso

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'ospedale Santissima Trinità con i soccorsi che sono subito giunti sul luogo dell'impatto

Pauroso incidente stradale nelle prime ore di oggi, sabato 14 febbraio 2026, proprio di fronte all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Un pedone, che stava regolarmente impegnando le strisce pedonali all’altezza di via Is Mirrionis, è stato falciato da un’auto il cui conducente, dopo l’impatto, ha perso totalmente il controllo del veicolo fino a ribaltarsi sulla fiancata in mezzo alla strada.

La dinamica dell’impatto è stata talmente violenta da richiedere l’immediata attivazione del protocollo per i codici rossi, sebbene le condizioni di entrambi i coinvolti siano successivamente apparse meno critiche del previsto. Il personale sanitario del vicino ospedale è intervenuto istantaneamente sul luogo del sinistro per stabilizzare l’investito e l’automobilista, provvedendo poi al loro trasferimento d’urgenza in pronto soccorso.

I rilievi di legge e la ricostruzione dell’esatta sequenza dell’incidente sono ora affidati alla Polizia Locale, che è intervenuta sul posto con due unità per mettere in sicurezza la carreggiata e gestire i rilievi tecnici.

