Violenza a Oristano, 14enne aggredito in strada: ferite al volto e alla testa

Un grave episodio di violenza giovanile si è consumato nella serata di ieri nel cuore di Oristano, in piazza Roma, coinvolgendo un adolescente di 14 anni. Il giovane è stato costretto a ricorrere alle cure d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Martino a seguito di un’aggressione brutale che gli ha causato lesioni serie al volto e alla testa, giudicate guaribili in otto giorni.

Secondo la ricostruzione fornita dalla madre alle autorità, il ragazzo stava trascorrendo la serata con due coetanei quando è stato approcciato da un altro gruppo di giovanissimi. La situazione è degenerata rapidamente: dopo che qualcuno gli ha spruzzato una sostanza spray sui capelli, è scoppiata una colluttazione durante la quale il quattordicenne è stato colpito ripetutamente, presumibilmente utilizzando come arma contundente la stessa bomboletta.

L’impatto ha causato una profonda lacerazione al labbro, che ha richiesto diversi punti di sutura, oltre alla perdita di un dente e al danneggiamento di altri due elementi dentari.

