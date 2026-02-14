Bracconaggio e spaccio di droga: arresti e denunce a Sarroch, Pula e Villa San Pietro

Bracconaggio e spaccio di droga: arresti e denunce a Sarroch, Pula e...

Un’importante operazione di contrasto alla criminalità è stata portata a compimento dagli uomini della Stazione Forestale di Pula, culminata nella mattinata del 12 febbraio 2026 con un massiccio blitz tra i comuni di Sarroch, Pula e Villa San Pietro. L’azione, coordinata dalla Procura di Cagliari, ha visto l’impiego di 40 agenti del Servizio Territoriale e delle unità cinofile della Guardia di Finanza.

L’indagine, nata originariamente nel sottobosco del bracconaggio, ha scoperchiato una rete criminale ben più ampia. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati due fucili clandestini con matricola abrasa, munizioni, droga e strumenti per la cattura illegale di selvaggina. Questo ha portato all’arresto immediato di due uomini di Pula (di 54 e 22 anni), ora detenuti nel carcere di Uta per detenzione di armi clandestine.

Il bilancio si è arricchito con il sequestro di 28.000 euro in contanti, cocaina e una serra indoor di cannabis, con altre quattro persone iscritte nel registro degli indagati. In totale, l’inchiesta conta 11 indagati e 6 misure cautelari.

