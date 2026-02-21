Cagliari, furto da 300 mila euro: 50enne inchiodato da un cappellino

Un colpo da circa 300 mila euro messo a segno in piena estate, con un bottino composto da opere d’arte e beni di pregio. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un 50enne di Cagliari, ritenuto presunto responsabile di un furto in abitazione pluriaggravato commesso il 21 luglio 2025, in concorso con un complice ancora ignoto.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari e condotte dagli investigatori della quarta sezione della Squadra Mobile, sono scattate subito dopo il colpo. L’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte hanno indirizzato gli accertamenti verso un soggetto già noto per reati contro il patrimonio, considerato dagli inquirenti esperto nei furti in abitazione.

A imprimere una svolta decisiva è stato un elemento rinvenuto durante il sopralluogo della Polizia Scientifica: un cappellino lasciato all’interno dell’abitazione svaligiata. Proprio dall’indumento è stato isolato un profilo genetico risultato pienamente compatibile con quello dell’indagato.

L’episodio si inserisce in un contesto di furti che avevano destato allarme tra i cittadini durante l’estate. Lo scorso 6 agosto, infatti, lo stesso uomo era stato denunciato per ricettazione dopo essere stato fermato dagli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile con oggetti provenienti da un altro furto e arnesi da scasso ritenuti compatibili con diversi colpi.

Davanti al Gip, l’indagato ha ammesso le proprie responsabilità e ha consegnato spontaneamente sei quadri sottratti nell’abitazione colpita a luglio, consentendo il recupero di parte della refurtiva.

Nella giornata di ieri è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. L’inchiesta prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per identificare il presunto complice.

