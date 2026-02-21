Scontro frontale a Sinnai, tre feriti tra cui un bambino

Brutto incidente questa mattina nel territorio di Sinnai. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto che viaggiavano in senso opposto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con tre ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai tre feriti e disposto il trasferimento in ospedale. A una donna è stato assegnato un codice rosso, mentre le condizioni delle altre due persone coinvolte, un bambino e sua madre, sono apparse meno gravi. Per entrambi è stato disposto il ricovero in codice giallo.

Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Sinnai, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

