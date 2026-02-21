Incendio a Sassari, fiamme all’interno di un ex scuola materna

Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in via Umberto Nobile, all’interno di un edificio in disuso che in passato era la sede di una scuola materna. L’episodio si è concluso senza conseguenze per l’incolumità delle persone, poiché non sono stati segnalati feriti o intossicati.

L’allarme ha richiesto l’intervento immediato di una squadra dei Vigili del Fuoco del comando centrale di Sassari. Una volta entrati nella struttura, i soccorritori hanno individuato il focolaio originatosi da un materasso situato in uno dei locali. Secondo una prima analisi, l’immobile sarebbe utilizzato abitualmente come ricovero di fortuna da persone senza fissa dimora e proprio da lì si sarebbero sprigionate le fiamme.

Il rogo ha generato una densa coltre di fumo che ha saturato gli ambienti, carichi di rifiuti e materiali abbandonati. Sul luogo del sinistro sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Sassari per i rilievi di rito e la messa in sicurezza dell’area.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it