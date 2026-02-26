Cagliari, pesce congelato senza tracciabilità: sequestro e sanzioni all’attività

Rinvenuti circa 20kg di pesce congelato; sono state elevate sanzioni di 1.500€ e la chiusura temporanea dell'esercizio commerciale

In un’operazione congiunta dedicata alla sicurezza alimentare e alla trasparenza della filiera ittica, gli uomini della Guardia Costiera di Cagliari, insieme alla Polizia Locale e agli ispettori del Sian (Asl di Cagliari), hanno ispezionato un ristorante etnico nel cuore della città.

L’intervento ha fatto emergere gravi irregolarità: i militari hanno rinvenuto circa 20 chilogrammi di pesce congelato destinato ai clienti ma totalmente privo di etichettatura o documenti che ne certificassero la provenienza. Per questa mancanza di tracciabilità, al titolare è stata inflitta una multa di 1.500 euro, mentre l’intera partita di pescato è stata sequestrata e distrutta immediatamente sul posto, dopo che i tecnici della Asl ne hanno dichiarato l’impossibilità al consumo.

Il bilancio dell’operazione si è aggravato ulteriormente con la contestazione di altre tre sanzioni amministrative da parte dell’Autorità sanitaria, che ha infine disposto la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale attraverso un provvedimento di sospensione dell’attività.

