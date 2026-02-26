Troupe Mediaset aggredita a Cagliari, Giagoni: “Sdegno e preoccupazione”

L’Onorevole Dario Giagoni, della Lega, ha commentato i fatti accaduti in via Ogliastra a Cagliari, nel quartiere San Michele, dove la troupe Mediaset di “Fuori dal coro” è stata aggredita mentre effettuava alcune riprese sul degrado di una palazzina.

“La vicenda emersa nel quartiere di San Michele a Cagliari, rappresenta l’ennesimo simbolo di uno Stato che arriva tardi e lascia soli i cittadini perbene. Parliamo di una palazzina segnata da una tragedia: nel febbraio 2023 vi fu l’omicidio del pensionato Venerato Sardu. Oggi, a distanza di anni, l’appartamento appartenuto alla vittima, ereditato dai suoi tre figli, è ancora occupato abusivamente da soggetti noti per attività di spaccio e prostituzione. I legittimi proprietari non hanno mai potuto rientrarne in possesso, nonostante le denunce presentate. Una situazione paradossale e intollerabile”, commenta Giagoni.

“L’arrivo della troupe della trasmissione Fuori dal coro ha portato alla luce una realtà che da troppo tempo viene ignorata, generando tensioni e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. Ma il punto centrale resta uno: come è possibile che dei cittadini onesti non riescano a riottenere la propria casa mentre chi occupa abusivamente continua a restare lì?”.

L’onorevole leghista ha infine concluso: “Presenterò a breve un’interrogazione parlamentare per chiedere al Governo quali misure urgenti intenda adottare per garantire lo sgombero immediato degli immobili occupati illegalmente e per assicurare tutela effettiva ai proprietari”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it