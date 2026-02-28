Calo demografico a Oristano, la città scende sotto i 30.000 abitanti

La causa principale di questo impoverimento numerico è da ricercare nel profondo squilibrio tra l'indice di natalità e quello di mortalità

Oristano segna ufficialmente la fine di un’epoca amministrativa, smarrendo il titolo di centro urbano con oltre 30.000 residenti. In base alle recenti rilevazioni fornite dall’Istat, la città arborense sta attraversando una fase di contrazione demografica che ha subito un’accelerazione decisiva proprio nel corso del 2025.

Il superamento della soglia psicologica e normativa è avvenuto durante la scorsa primavera, quando la popolazione è scivolata dai 30.020 abitanti censiti ad aprile ai 29.988 rilevati nel mese di maggio, proseguendo poi in una discesa costante che ha portato il conteggio finale a 29.930 persone nel mese di novembre.

La causa principale di questo impoverimento numerico è da ricercare nel profondo squilibrio tra l’indice di natalità e quello di mortalità, con appena 79 nuovi nati a fronte di ben 368 decessi registrati nell’ultimo anno. Nemmeno la dinamica migratoria, che pure presenta un saldo positivo grazie a 690 ingressi contro 592 partenze, riesce a bilanciare l’erosione naturale della comunità locale.

Questo arretramento demografico non rappresenta soltanto un mutamento simbolico per la città di Eleonora, ma attiva una serie di cambiamenti strutturali e legislativi che influenzeranno direttamente la governance e la dotazione di risorse destinate al territorio.

