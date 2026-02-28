Il Pd nega lo strappo politico con i 5 stelle: “Sarebbe irresponsabile”

La tensione all’interno del centrosinistra sardo in merito alla gestione delle nomine per le Asl sembra aver imboccato la strada della distensione. Dopo le recenti frizioni, culminate con la doppia assenza dei rappresentanti del Partito Democratico alle sedute di giunta, la direzione regionale del Pd riunita a Oristano ha dato il via libera alla strategia del segretario Silvio Lai. Quest’ultimo ha gettato acqua sul fuoco, smentendo l’ipotesi di una rottura definitiva con la governatrice Alessandra Todde e il Movimento 5 Stelle.

Nel corso del suo intervento, il segretario ha chiarito che l’obiettivo del partito non è destabilizzare l’esecutivo, ma rivendicare uno spazio di dialogo più profondo all’interno della coalizione.

“Noi non stiamo provocando una crisi, perché sarebbe irresponsabile. Il giorno che sarà necessario aprire una crisi lo faremo dichiarandolo. Quello che serve, quello che stiamo chiedendo è un confronto serio. La presidente Todde ha detto che bisogna difendere il campo progressista e restare coerenti al programma elettorale. Io condivido questa affermazione. Difendere il campo progressista è un dovere e noi ne siamo convinti, siamo noi che siamo unitari in tutta la Sardegna, anche testardamente. Ma difenderlo non significa evitare le discussioni. Significa farle bene”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it