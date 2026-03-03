Serrenti, 62enne sorpreso a Sanluri nonostante i domiciliari: scatta l’arresto

L'uomo stava scontando presso la propria abitazione una condanna residua di oltre tre anni per una serie di reati contro il patrimonio

I Carabinieri della Stazione di Serrenti hanno arrestato un 62enne residente del posto, attualmente privo di occupazione e con diversi precedenti alle spalle, colto in flagranza per il reato di evasione.

L’uomo stava scontando presso la propria abitazione una condanna residua di oltre tre anni per una serie di reati contro il patrimonio. Secondo la ricostruzione dei militari, durante la serata di ieri il detenuto ha violato le prescrizioni della magistratura allontanandosi arbitrariamente dal domicilio senza alcun permesso, lasciando Serrenti per spostarsi nel vicino centro di Sanluri.

Il tempestivo coordinamento delle ricerche ha permesso agli uomini dell’Arma di rintracciare il fuggiasco mentre camminava per le strade del centro cittadino. Una volta fermato, il sessantaduenne è stato trasferito in caserma per le procedure di identificazione e il fotosegnalamento.

In attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it