Cagliari, controlli dell’Ispettorato del Lavoro: due imprenditori denunciati e multati

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato a piede libero due imprenditori attivi nel campo della ristorazione, a seguito di verifiche approfondite sulla regolarità delle condizioni lavorative. Gli accertamenti, che rappresentano lo sviluppo di precedenti ispezioni sul territorio, hanno portato alla luce gravi lacune riguardanti la tutela della salute e la prevenzione dei rischi per i dipendenti in due diverse località della provincia.

A Cagliari, l’ispezione si è concentrata su un ristorante situato in una zona commerciale molto frequentata. Il titolare dell’attività è stato sanzionato per aver trascurato due pilastri fondamentali della normativa vigente: la sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori e la loro formazione specifica in materia di sicurezza. Queste omissioni hanno comportato il deferimento dell’imprenditore alla Procura della Repubblica e l’erogazione di sanzioni pecuniarie per un valore di 3.274,83 euro.

Contemporaneamente, a San Vito, i militari hanno passato al setaccio un locale del centro che offre servizi di bar, pizzeria e gelateria. Anche in questo caso è emersa la mancata sottoposizione del personale alle visite mediche obbligatorie, una violazione che è costata all’amministratore della società una denuncia e ammende per un importo totale di 1.423,84 euro.

