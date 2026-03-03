Affetta da cardiopatia rara, la Asl di Cagliari replica sul caso di Daniela Floris

L'azienda sanitaria ha prospettato alla paziente la possibilità di rivolgersi a una struttura medica privata per l'esecuzione dell'esame su cui sarà possibile accedere al rimborso

In merito a quanto emerso nel corso della puntata di “Fuori dal Coro” trasmessa il 1° marzo 2026, la Asl di Cagliari replica e precisa riguardo al caso della signora Daniela Floris. La paziente si è recata presso il sesto piano del Presidio Ospedaliero Marino sprovvista di appuntamento e accompagnata dalle telecamere della trasmissione Mediaset, con l’intento di incontrare il Direttore Generale Aldo Atzori. In quel frangente, il DG non ha potuto ricevere la signora poiché impegnato in un incontro istituzionale precedentemente programmato presso la Prefettura di Cagliari.

Nonostante l’imprevisto, l’Asl di Cagliari si è attivata per stabilire un contatto diretto con l’interessata al fine di approfondire le sue necessità. Durante il colloquio, l’azienda sanitaria ha prospettato alla paziente la possibilità di rivolgersi a una struttura medica privata per l’esecuzione dell’esame richiesto, ricordando che in tali circostanze è possibile accedere alle procedure di rimborso previste.

L’Asl ha infine confermato la propria disponibilità, invitando nuovamente la signora Floris a fare riferimento agli Uffici Relazioni con il Pubblico (Urp) competenti per ogni ulteriore chiarimento o assistenza burocratica necessaria.

